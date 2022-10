“Sulle infrastrutture calabresi e sui collegamenti ferroviari, in particolar modo, bisogna investire seriamente per invertire un trend pericolosamente approssimativo e povero di servizi. Per questa serie di ragioni, tutelando le famiglie e la salute pubblica, resto favorevole al raddoppio della galleria Santomarco. La Politica deve avere il coraggio di entrare nel merito delle scelte senza paura di risultare impopolare”. È la disamina di Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Appresa da autorevoli agenzie di stampa la notizia secondo cui, un treno merci stamane è rimasto bloccato per oltre due ore nella galleria Santomarco che collega il tratto ferroviario Paola- Cosenza, mi chiedo come nel 2022 possano verificarsi disagi simili per i pendolari, senza prendere in considerazione il miglioramento dei collegamenti da terzo mondo che ledono i diritti primari”. L’esponente politico sottolinea infatti: “Al netto di tutte le considerazioni quali la tutela della salute, la tutela dei legittimi diritti dei proprietari, non è più oltremodo rinviabile l’intervento atto a garantire estensioni ferroviarie sicure e moderne.

In soldoni -conclude- lo sviluppo non può essere arginato dagli interessi privati. Sia ben chiaro, io vado avanti”.