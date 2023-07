Venerdì 4 agosto e poi venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 in Villa Fava a Taurianova (RC) si terrà la 1ª edizione della manifestazione musicale Note d’Autore organizzata dal Comune di Taurianova che per l’estate 2023 ha puntato tantissimo sugli spettacoli artistici accontentando i gusti musicali di tutti.

Dopo il successo dell’anteprima dell’anno scorso che ha visto la presenza di Mario Venuti e di Barreca, Taurianova si prepara dunque ad ospitare quattro grandissimi artisti del panorama cantautorale nazionale per quattro notti di grande musica d’autore.

La prima artista a salire sul palco di Note d’Autore sarà Mariella Nava il 4 agosto (nella splendida cornice del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova che colora la città con l’arte antica dei gessetti). La cantautrice sarà accompagnata da musicisti eccezionali, tutti della nostra regione: Sasà Calabrese al contrabbasso, Sasà Cauteruccio alla fisarmonica e alle percussioni un musicista che abbiamo già potuto apprezzare nell’orchestra del Festival di Sanremo Tarcisio Molinaro, insieme per uno spettacolo dove si intrecceranno testi, scrittura, melodie accattivanti, canzoni e successi indimenticabili con una delle voci più coinvolgenti e amate della musica d’autore. Un concerto che sarà anche un viaggio tra i suoi meravigliosi brani e i successi indimenticabili che Mariella Nava ha scritto e cucito addosso per tanti artisti della musica italiana tra cui Andrea Bocelli, Eduardo De Crescenzo e Renato Zero.

Venerdì 11 agosto il secondo dei quattro appuntamenti vedrà protagonista la musica di Mauro Ermanno Giovanardi che con il suo spettacolo ripercorre una stagione musicale irripetibile, quando sia l’industria discografica che il pubblico recepì il messaggio che l’idea di un rock cantato finalmente italiano, originale, libero da imitazioni di omologhe esperienze straniere, non fosse più un’eresia ma una realtà. Insieme a Giovanardi sul palco anche Marco Carusino alle chitarre e Special Guest il giovane calabrese Matteo Scarcella al sax.

Il giorno dopo sabato 12 agosto sarà la volta di Marina Rei che a 25 anni dal suo debutto nel mondo della musica presenta il live Donna che parla in fretta, che prende il nome dal suo ultimo disco che descrive al meglio musicale dell’artista. Al suo fianco il musicista e cantautore Francesco Forni.

Domenica 13 agosto concluderà la rassegna Bungaro, cantautore elegante e raffinato che ha scritto per numerose voci, italiane ed internazionali, tra le più note come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Emma Marrone, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Raf, Marco Mengoni. Artista che esprime la sua passione per atmosfere sonore suggestive attraverso una combinazione armonica che lo ha portato ad identificandosi in universi poliedrici ma allo stesso tempo inconfondibili. Toni Bungaro si esibirà insieme e Marco Pacassoni al vibrafono.

«Dopo l’intuizione dello scorso anno di condividere con la nostra grande e appassionata comunità delle serate dedicate alla musica d’autore, quest’anno – afferma l’assessore agli eventi e spettacoli Massimo Grimaldi – abbiamo voluto dare il via ad una vera e propria rassegna che nel meraviglioso scenario dell’anfiteatro della nostra città permetterà di ospitare ogni anno grandi cantautori che con le loro canzoni accompagnano da sempre l’emotività delle nostre giornate».

Per direzione artistica della manifestazione l’assessore Massimo Grimaldi si è affidato a Domenico Barreca, che alterna la propria attività di cantautore a quella di appassionato direttore artistico di eventi del territorio.

I concerti sono tutti a ingresso libero.