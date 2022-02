Ha smesso di battere il cuore del docente 33enne, Francesco Chiarello, che si era dato fuoco lo scorso 31 gennaio davanti alla caserma dei carabinieri di Rende.

L’uomo per le gravi ustioni era stato traferito all’Ospedale “Cardarelli” di Napoli ed era stato sottoposto ad un delicato intervento, ma poi nelle scorse ore è spirato. Le sue condizioni erano gravissime.

Occhiuto: cordoglio Regione per morte Chiarello, vicinanza alla famiglia

“È deceduto Francesco Chiarello, il giovane professore che lo scorso 31 gennaio si era dato fuoco davanti ad una caserma dei carabinieri, a Rende. Sono rimasti ignoti i motivi di quel tragico gesto. La Regione Calabria esprime sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia”.

Morto prof che si diede fuoco. Nesci, Cordogliò e solidarietà ai familiari

“Esprimo profondo cordoglio per la morte di Francesco Chiarello, il docente che si era dato fuoco di fronte la caserma dei Carabinieri di Rende in provincia di Cosenza. Un tragico gesto, ancor più a fronte di cause che restano ignote. Ai suoi familiari va tutta la mia solidarietà”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci.

Morte professore, Magorno (IV): “Dolore per tutta la Calabria”

La notizia della morte del giovane professore che si era dato fuoco davanti a una caserma dei Carabinieri a Rende rappresenta un dolore per tutta la #Calabria. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia.