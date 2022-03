Pubblico impiego, Colombi “Elezioni Rsu segnale di fiducia e democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – Dal 5 al 7 aprile si voterà per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) del pubblico impiego. Un appuntamento molto sentito per il mondo sindacale e i lavoratori. “Credo che le elezioni Rsu diano un segnale e abbiano un significato di civiltà, di fiducia e di democrazia”, spiega in un’intervista all’Italpress Sandro Colombi, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione.

“Di fiducia perchè i lavoratori vengono eletti dai propri colleghi, di civiltà perché portano sui posti di lavoro delle elezioni democratiche, tutto questo è decisamente importante, ed è una cosa da implementare”, ha aggiunto.

Colombi ha ricordato che “Uilpa si sta attrezzando, credo nel migliore dei modi. Abbiamo diffuso su tutti i territori le informazioni, abbiamo stimolato tutte le nostre strutture territoriali facendo presente che c’è un’importanza vitale in queste elezioni, ci giochiamo un pezzo della nostra credibilità e anche un pezzo del futuro – ha aggiunto -. Credo che i territori, ormai rodati nelle varie tornate elettorali, abbiano capito e stanno rispondendo in maniera brillante”.

Sono 24 anni che si tengono queste elezioni, con una grande partecipazione al voto: “Credo che i lavoratori italiani, nel momento in cui sono sottoposti ad una prova rispondono, e da 24 anni c’è la certificazione che il sindacato sui posti di lavoro è straordinariamente presente, da quando sono nate le Rsu la rappresentatività sindacale di chi presenta le liste non è mai scesa sotto l’85% – ha concluso Colombi -. Stiamo parlando del sistema proporzionale, la massima espressione della democrazia. Questo dimostra la necessità di avere il sindacato sui posti di lavoro che traduca le esigenze dei lavoratori: se aumenta la qualità della vita sui posti di lavoro si riesce a dare un miglior servizio a cittadini e utenti”.

