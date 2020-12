È stato appena pubblicato il libro di Rosario Milicia < >, curato da Nuccia Guerrisi per l’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea in Provincia di Reggio Calabria, contenente le memorie dello stimato professionista che ha vissuto e operato nei diversi contesti storici che hanno caratterizzato il secolo breve, dal fascismo ai cambiamenti sociali degli anni ’80.

Rosario Milicia (1927 – 2015), medico e politico (ha ricoperto la carica di Sindaco della sua Cittanova), a cui va il merito di aver contribuito al rinnovamento della pediatria nella Piana di Gioia Tauro, nonché di aver salvato la vita a numerosi bambini, ci lascia in quest’opera la testimonianza delle sue battaglie contro le malattie e la povertà culturale ed economica della popolazione locale, e lo fa arricchendo i diversi episodi narrati con aneddoti particolari e interessanti che si rivelano, per il lettore, indispensabile ausilio per meglio comprendere i contesti storici in cui sono avvenuti i fatti. Un racconto che, nel volume, si sviluppa in modo genuino e che viene raccontato con gli occhi del bambino, del ragazzo, dell’adulto, del medico e del sindaco che, di volta in volta, hanno vissuto gli eventi.

Nel suo volume, Milicia, come asserisce la dottoressa Guerrisi nella sua introduzione, < >.

Il libro, che l’autore ha voluto dedicare < >, è già attualmente disponibile presso l’edicola-tabacchi < > a Cittanova, e presso le librerie < > e < > a Taurianova.