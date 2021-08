E’ stata pubblicata la manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte inerenti manifesti, spettacoli, eventi ed iniziative culturali da inserire nel programma civile delle Festività Mariane 2021, tra l’11 ed il 14 settembre. A darne notizia in una nota il consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Reggio Calabria Mario Cardia.

Dopo l’approvazione della delibera d’indirizzo nei giorni scorsi, l’avviso per l’acquisizione delle proposte è pubblicato sul sito dell’ente www.reggiocal.it. Il termine per la presentazione delle domande sarà il 26 agosto alle ore 12. L’avviso intende acquisire proposte di eventi ed iniziative culturali e di aggregazione da inserire nel cartellone dei festeggiamenti civili relativi alle feste mariane in programma a Reggio Calabria dal 11 al 14 settembre 2021. Tale avviso ha carattere esplorativo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale.

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 26 agosto 2021 tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@postacert.reggiocal.it

Contestualmente, informa nella nota il Consigliere delegato Mario Cardia, è stato pubblicata la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi artistici per spettacoli di rilievo nazionale all’interno delle stesse Festività Mariane. Un bando – si legge nella comunicazione – attraverso cui il Comune intende acquisire proposte di eventi di spettacolo di rilievo nazionale da inserire nel cartellone dei festeggiamenti civili relativi alle Feste Mariane in programma a Reggio Calabria tra il 11 ed il 14 settembre 2021, avviso che ha carattere esplorativo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Anche in questo caso le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 agosto 2021 tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@postascert.reggiocal.it

Tutti i dettagli e le domande sono disponibili sul sito www.reggiocal.it