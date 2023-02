Pubblica illuminazione a Taurianova, Fausto Siclari bacchetta l’ex consigliere comunale Morabito

Sfogliando, ieri, le pagine del quotidiano “GAZZETTA DEL SUD” non mi sono ne stupito ne meravigliato nel leggere le esternazioni di un’ex Consigliera Comunale, meteora politica cittadina senza lode ne traccia, ex transfuga per motivi poco edificanti, ex mancata eroina dagli aleatori quanto fraudolenti atteggiamenti di paladina della giustizia in versione Don Chisciotte al femminile.

Dopo più di due anni, la soggetta si mette a scrivere ma solo ed esclusivamente per scaricare ancora un po di quel congenito veleno altrimenti incontenibile in corpo. Necessità fisiologica.

Ha voluto quasi far intendere di interessarsi di un un grave problema che, da DUE ANNI, e mai prima, procura disagi alla cittadinanza taurianovese nel silenzio assoluto di chi, oggi, ha la responsabilità del controllo sulla gestione del servizio di pubblica illuminazione. Fossero state queste le sue vere intenzioni, allora sì, mi sarei meravigliato e stupito; forse, con sforzo immane, sarei persino riuscito a lodarne l’iniziativa.

Ma lei, invece, il grave disagio dei cittadini per i continui disservizi, ha inteso “sfruttarlo” esclusivamente come occasione per porre in essere un tentativo di “attacco” alla precedente Amministrazione Comunale rea di aver appaltato il servizio di pubblica illuminazione, con annesso l’efficientamento di tutta la rete comunale a LED e, inoltre, di aver fatto risparmiare alle casse comunali 250.000 euro circa l’anno.

A lei vorrei ricordare, anche se iprocritamente fa finta di essersene dimenticata, che lo stesso servizio pubblico, durante tutto il periodo di Amministrazione Scionti, ha funzionato perfettamente e la ditta appaltatrice ha onorato correttamente tutti gli obblighi contrattuali.

A lei vorrei far capire che il livore porta sempre a esposizioni autolesionistiche ma che, in questo caso, avrebbe potuto evitarle ponendosi una semplicissima e normalissima domanda prima di intraprendere una qualsiasi iniziativa pubblica. E pur consapevole che Il pietismo in politica, molto spesso, non paga, temerariamente affronto i rischi e le voglio suggerire io la domanda che le consentirà di avere le idee più chiare quando andrà alla ricerca della giusta risposta: si domandi perchè il servizio di pubblica illuminazione da quando è stato appaltato e fino all’ultimo giorno di Amministrazione Scionti ha sempre funzionato e adesso, da circa due anni, crea disservizio e disagi ai cittadini lasciando al buio, per giorni e giorni, interi quartieri senza che chi è preposto al controllo (AMMINISTRAZIONE COMUNALE) informi la cittadinanza sul perchè accade e sulle eventuali azioni intraprese previste contrattualmente?

Sono certo che lei questa domanda non se la porrà mai, tantomeno andrà mai alla ricerca delle motivazioni che causano il disservizio. Non lo farà mai poichè non vuole correre il

rischio che le conseguenti e razionali considerazioni le causassero un improvviso, quanto inconsueto e inaspettato, barlume di onestà intellettuale che la costringesse ad aggiustare il tiro nella direzione del vero colpevole, l’attuale Amministrazione Biasi.

Fausto Siclari

Ex Presidente del Consiglio Comunale