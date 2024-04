Il Comune di Cittanova informa che l’avvio del “Laboratorio Stabile di Partecipazione” per la redazione del Piano Strutturale Comunale, in programma per sabato 13 aprile alle ore 9,30, è momentaneamente rinviato per ragioni di carattere tecnico e organizzativo.

L’Amministrazione Comunale, sottolineando la grande attenzione dimostrata sul tema da numerosi tecnici e cittadini, intende ringraziare quanti in questa fase si stanno proficuamente adoperando alla riuscita di questo percorso partecipativo.

Seguiranno a stretto giro le comunicazioni sulla nuova data e gli orari del “Laboratorio Stabile di Partecipazione”.