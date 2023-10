Il Programma Europeo “Erasmus+” porta a conoscere nuove culture, a stringere nuove amicizie e a migliorare il livello dell’inglese degli studenti. Grazie al progetto Erasmus+ sette studenti dell’ I.I.S. “Raffaele Piria” di Rosarno, ( Smedile Domenica Maria, Aricò Anna Maria , Fazzari Nives, Malvaso Elisa, Paolillo Adele, Pesce Alessia, Bonasera Serena), diretto dalla professoressa Mariarosaria Russo e accompagnati dal Project Manager Erasmus+ Michele Oliva e dalla Professoressa di lingua Inglese Maria Donato, hanno avuto la possibilità di fare una full immersion formativa presso la scuola Spagnola Enric Borràs di Badalona, splendida cittadina alle porte di Barcellona. L’istituto spagnolo ha ospitato durante le settimana la visita di 13 ragazzi, sei austriaci provenienti da Vienna e sette studenti provenienti dal Piria di Rosarno. Insieme hanno lavorato sul progetto dal titolo BUILDING STEM SKILLS THROUGH ENVIRONMENTAL EDUCATION che si basa sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Ecco perché gli studenti hanno affrontato e discusso su questioni relative all’ambiente come le energie rinnovabili e la carenza idrica e la depurazione delle acque fluviali. L’Erasmus è il programma educativo, ormai consolidato nella nostra comunità didattica che facilita la mobilità internazionale degli studenti. Questo è un aspetto cruciale, afferma la Dirigente Scolastico Russo per la nostra scuola. Perseguiamo l’obiettivo di promuovere la libera circolazione di studenti, docenti e idee per sviluppare la diffusione della conoscenza e sul rafforzamento dell’identità europea e della cittadinanza attiva. A Badalona i ragazzi Medmei sono stati accolti dal Sindaco e da alcuni membri del Consiglio comunale. Non sono mancati momenti sulla spiaggia, al museo cittadino e al ponte dell’Olio. Ciò che gli è piaciuto di più, concordano gli studenti sono, la gastronomia, il clima e la costa di Badalona. Lo spiegano alla televisione locale Alina, una studentessa austriaca, e la studentessa Rosarnese Annina Aricò dall’Italia. Gli studenti hanno avuto inoltre la possibilità di Scoprire Antoni Gaudì l’architetto geniale del Modernismo a Barcellona: Non sono mancate visite guidate alla Sagrada Família, Perdrera, Parc Guell, Guell Palazo, Casa Calvet, Casa Mila. Promuoviamo instancabilmente, dichiara il prof Michele Oliva “le alleanze per l’innovazione” volte a rafforzare la cooperazione e il flusso di conoscenze tra scuole europee con l’obiettivo di sostenere, lo sviluppo formativo, professionale e personale dei nostri studenti contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, alla coesione sociale, nonché alla promozione dell’innovazione.