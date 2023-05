Progetti di utilità sociale, Domenico Antico: “Cittanova esclusa dai finanziamenti”

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria dell’avviso pubblico rivolto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai Comuni del territorio per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

L’Avviso Pubblico prevedeva, in particolare, la creazione di sportelli di ascolto, attività di supporto e sostegno psicologico ed educativo per le famiglie, per i giovani, per le donne in difficoltà, per le persone disabili; inoltre, erano contemplati finanziamenti per trasporto solidale, attività di socializzazione e interscambio tra gli anziani e i giovani.

Il COMUNE DI CITTANOVA NON FIGURA TRA I COMUNI AMMESSI A FINANZIAMENTO, MENTRE ALTRE CITTADINE VICINE SONO RISULTATE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO!

Ed allora la domanda sorge spontanea: il nostro Comune ha partecipato all’avviso pubblico indetto dalla Città Metropolitana? Il Movimento Viva Cittanova Viva chiede ufficialmente al Sindaco di sapere se il comune di Cittanova abbia presentato domanda per partecipare al bando finalizzato a realizzare progetti di utilità sociale e di iniziative a sostegno della disabilità, allo scopo precipuo di promuoverne l’inclusione. Ci auguriamo che la risposta sia positiva e che la mancata ammissione tra i progetti finanziati sia dipesa esclusivamente dall’esaurimento delle risorse disponibili. In caso contrario, si tratterebbe di un FATTO GRAVISSIMO, che esclude ancora una volta Cittanova da un finanziamento pubblico, dimostrando poca attenzione dell’Amministrazione Comunale per il sostegno alle fasce più deboli e per i bisogni delle persone con disabilità.

Il Movimento Viva Cittanova Viva