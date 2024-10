Inizia oggi l’udienza preliminare relativa all’indagine che ha coinvolto il Dott. Correale, il Dott. Giannicola, una psicologa e altri tre dipendenti del GOM di Reggio Calabria.

Il caso decisamente ridimensionato rispetto alle accuse iniziali dell’ufficio della Procura di Reggio Calabria si concentrerà sull’ accusa di aver utilizzato un trattamento off label non sufficientemente supportato in tredici pazienti con tumore del pancreas e dello stomaco per cui non esistevano alternative di cura. Il trattamento è stato somministrato sporadicamente e per necessità in un arco di 4 anni. La stessa procura dichiara che non vi sono lesioni o tossicità.

Per quanto riguarda il secondo capo d’accusa si affronta l’inserimento di dati errato su portale AIFA per poter dare il farmaco a pazienti non aventi diritto.

Si apre ovviamente un confronto che necessiterà di periti e testimoni per chiarire le posizioni.

Infine, facendo riferimento all’articolo di un quotidiano online localedell’8/10/24 si rileva un riferimento al fatto che siano stati gli stessi medici a firmare la denuncia. In realtà i tre medici più il capodipartimento Al Sayyad denunciavano un omicidio Doloso e innumerevoli casi di malpractice. Accuse già cadute nelle prime fasi dell’indagine e degli accertamenti peritali.

A prescindere di quali siano state le motivazioni che hanno spinto dei medici ad agire in questo modo e che saranno chiarite nelle giuste sedi.