Tutti condannati i tredici imputati nell’ambito del processo “Joti” che si è celebrato a Reggio Calabria, nato da una vasta retata antidroga messa a segno tra il 2003 e il 2004 e dall’’inchiesta coordinata dall’allora pm della Dda reggina Santi Cutroneo, che aveva individuato un vasto traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di Cassazione aveva in larga parte annullato le sentenze di primo e secondo grado del procedimento che ha visto alla sbarra un gruppo di 169 persone.

Tra le condanne più pesanti ci sono quelle nei confronti di Orazio Ficara (14 anni e 8 mesi), considerato capo carismatico e mente dell’associazione, e Maurizio Marino (10 anni 6 mesi e 20 giorni).

L’operazione aveva permesso di individuare un’associazione per delinquere, strutturata gerarchicamente e dotata di un ottimo livello di organizzazione e carattere di stabilità, articolata in alcune agguerrite ed efficienti consorterie criminali di narcotrafficanti, sovente “consorziate” tra loro, prevalentemente operanti a Reggio Calabria, con articolazioni territoriali sia nel versante jonico – a Melito Porto Salvo, Roghudi e Palizzi – che tirrenico – a Sant’Eufemia d’Aspromonte, Bagnara Calabra e Sinopoli, e che poteva contare su importanti ramificazioni in altre regioni come Sicilia, Lombardia e Veneto, e persino in Marocco, Tunisia ed Algeria.

I NOMI DEI CONDANNATI

Rocco Alvaro – 5 anni 10 mesi e 20 giorni

Antonino Anile – 5 anni 10 mesi e 20 giorni

Luigi Chillino – 4 anni e 10 mesi

Domenico Ecelestino – 5 anni

Claudio Fedele – 5 anni 10 mesi e 20 giorni

Giovanni Ficara – 4 anni e 10 mesi

Orazio Ficara – 14 anni e 8 mesi

Rocco Fabio Ficara – 5 anni

Fabio Forgione – 5 anni 10 mesi e 20 giorni

Antonio Francesco Maria Lacava – 4 anni e 10 mesi

Maurizio Marino – 10 anni 6 mesi e 20 giorni

Luca Domenico Praticò – 4 anni e 10 mesi

Loretta Tramonti – 5 anni