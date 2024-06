In data odierna il Gup distrettuale di Reggio Calabria, Dott. A. Foti ha emesso ordinanza di sostituzione della misura cautelare nei confronti del detenuto Bruzzese Vincenzo (difeso dagli avv.ti Guido Contestabile e Daniele Esposito) imputato nel procedimento Eureka pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Bruzzese è detenuto dal maggio 2023 data in cui è stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 130 indagati.

Le contestazioni a carico di Bruzzese sono:

capo 3) (oggi capo D14):

MRDEZA Antun, BRUZZANITI Leone, DE LUGGO Giovanni, FOTIA Pietro, MORABITO Carmelo, MORABITO Rocco, OBRADOVIC Nebojsa, BRUZZESE

del delitto di cui agli artt. 110 cp. e 73, co. 1 e 6, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, 61 n. 6 cp perché, in concorso tra loro, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto. FOTIA, MORABITO Rocco, MORABITO Carmelo BRUZZANITI Leone, OBRANOVIC DE LUGGO Giovanni acquistavano, ai fini di ulteriore cessione, da MRDEZA, verso corrispettivo, 50 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina in polvere, materialmente trasportata da DE LUGGO e successivamente ceduta a terzi, anche con l’ausilio di BRUZZESE Vincenzo.

Con l’aggravante della ingente quantità della sostanza.

Con l’aggravante per MORABITO Rocco di avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva a mandato di cattura per precedente reato.

In Savona e altrove sul territorio nazionale, in data compresa tra il 10 ed il 17 ottobre 2020

Capo 5) bis (oggi capo D23):

MORABITO Carmelo e BRUZZESE

del delitto di cui agli artt. 110 c.p.. e 73 co. 1 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del medesimo T. U. in concorso tra loro, offrivano in vendita a terzi non identificati un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a loro offerta da FOTIA Pietro.

In luogo sconosciuto, il 20.01.2021.

Già la Suprema Corte di Cassazione in data 12 settembre 2023 e successivamente il Tribunale del Riesame di Genova in data 16 novembre 2023 avevano annullato l’ordinanza di custodia cautelare per assenza dei requisiti di gravità indiziaria quanto al capo 5bis) (oggi D23).

Ad oggi residuava la cautela per il solo capo 3) (oggi D14), nondimeno la stessa partecipazione a detto reato è stata circoscritta alla sola detenzione a fini di cessione di 1 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Questa la motivazione del Gup: