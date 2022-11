Principesse, il mondo magico di Harry Potter e gli eroi del Trono di Spade: al centro commerciale Porto degli Ulivi due week end laboratori e liveshow nel segno del fantasy

Due week-end per vivere le magie dell’universo fantasy attraverso i grandi classici delle fiabe fino a giungere ai protagonisti delle nuove serie tv che appassionano intere generazioni. Al centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, è in azione la Wasama Creative Factory che fino al prossimo 27 novembre darà vita a decine di personaggi amati da tutti. Nei prossimi fine settimana l’area eventi e la galleria della struttura calabrese si trasformeranno in set che, di volta in volta, faranno rivivere al pubblico emozioni e avventure senza tempo.

Sabato 19 novembre, a partire dalle 15.30 una full immersion di avventure medievali e fantastiche. Si comincia con un laboratorio per costruire coroncine di fiori e spade, a seguire è in programma il live show dedicato al Trono di Spade, mentre dalle 17 sarà la volta della Regina di Cuori che darà a tutti la possibilità di essere ‘arruolati’ nel suo esercito di carte. Il pomeriggio fantasy proseguirà con le lezioni di tiro con l’arco assieme alla Principessa Merida per concludersi con uno spettacolo interamente dedicato alle Princess.

Domenica 20 novembre Porto degli Ulivi si trasformerà in Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria di Harry Potter, alle 10.30 appuntamento in galleria per la cerimonia dello smistamento e scoprire la casata di appartenenza: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde. A seguire appuntamento con le Principesse Disney. Pomeriggio nel segno del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling e del mondo dei Villains, ma ci sarà spazio per il medley delle Princess e alle 18.30, poi tutti in fondo al mare con il live-show de La Sirenetta.

Esibizioni, laboratori e live show proseguiranno anche l’ultimo fine settimana di novembre. Da non perdere, tra i tanti appuntamenti in agenda, alle 18.15 di sabato 26 novembre lo spettacolo dedicato a Frozen, mentre domenica 27 novembre, alle 18, su il sipario su un grande classico senza tempo: Biancaneve.

Tutte le attività e gli spettacoli sono gratuiti.