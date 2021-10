Continua la scia negativa della primavera 2 della reggina. La sconfitta con la Lazio per 3 a 0 in casa amaranto dimostra la differenza in campo tra le due formazioni giovanile. Per la reggina primavera si apre una crisi di risultati che dura dall’anno scorso sotto la guida Falsini. Insomma, un disastro creato dall’era Tempestilli che continua nell’anno in corso. Invertire la rotta deve essere un impegno prioritario per il direttore Taibi, prima che sia troppo tardi.

Sabato alle ore 11,00 la sconfitta in casa con la Lazio

REGGINA-LAZIO 0-3

REGGINA : Ammirati, Foti, Musumeci (74′ Rao), Kamberi, Vigliani, Bongani, Garau (62′ Basile), Spitale (80′ Rugnetta), Nvendo-Ferrier, Zucco (62′ Diop), Pagni. a disposizione: Tortorella, Pavia I., Tersinio, Pavia L., Dioum, Scolaro, Costantino, Carlucci. Allenatore: Ferraro

LAZIO : Moretti, Floriani, De Santis, Ferro, Adeagbo, Ruggeri (51′ Santovito), Shehu (72′ Ferrante), Coulibaly (78′ Troise), Tare (72′ Crespi), Bertini, Mancino (78′ Muhammad). a disposizione: Di Fusco, Furlanetto, Pollini, Migliorati, Adjaoudi. Allenatore: Calori

Marcatori: 23′ Bertini, 55′ Mancino, 61′ Tare

Arbitro: Calzavara di Varese;

Ammoniti: Bongani (R), Vigliani (R).

Espulsi: Vigliani (R) per doppia ammonizione.