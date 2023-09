“Il ministro Salvini dà lezioni di concretezza, dopo decenni di noncuranza dei Governi precedenti verso le esigenze della Calabria. Gli interventi su una delle più scandalose incompiute d’Europa, la Trasversale delle Serre, attestano la vicinanza fattiva del Governo, che non fa chiacchiere ma mette le risorse necessarie per completarla dopo oltre mezzo secolo. La Regione segue con scrupolo il dossier di questa infrastruttura, col proposito di aprire finalmente, all’Italia e all’Europa, un’area ricca di risorse naturalistiche e culturali”.

Lo asserisce il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, in riferimento all’anticipazione di un ulteriore finanziamento (128,5 milioni di euro) per la SS182 “Con queste risorse – aggiunge Mancuso – si ha la completa copertura finanziaria per la realizzazione di tutti i cinque lotti della Traversale, il cui investimento complessivo ammonta a 521 milioni di euro. Adesso tocca al Commissario straordinario avviare le attività per i lavori su tutta l’arteria che congiungerà Ionio e Tirreno, togliendo dall’isolamento quelle aree interne che, per la presenza di rinomati luoghi religiosi tra cui la Certosa di San Bruno, sono state definite il cuore spirituale di questa parte del Mezzogiorno”.