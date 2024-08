Presentazione CD di Enzo Filippone “Esperando el eterno retorno” a Palmi( Rc)



Di Fameli Foti Rosa





Domenica 25 agosto 2024 Enzo Filippone il noto drummer palmese, emigrato in Spagna, presenterà il suo ultimo CD “Esperando el eterno retorno”, presso il locale Officine Balena a Palmi(Rc). Un lavoro scrupoloso, che si avvale di musicisti e cantanti professionisti come: Beppe De Francia(voce), Melo e Meki Marturano (basso e batteria), Francesco Isola(batteria), Marcello Surace(batteria), Sasa’ Filippone (basso) ,Salvatore Demaio(chitarra), Peppe Crea( chitarra) Saverio Garipoli(tastiere) Natalia Saffioti(voce), Aurora Foti(tastiere e voce). Beppe De Francia ha partecipato a Sanremo nel 1990. La sera del 25 agosto Beppe eseguirà un brano di Filippone in spagnolo. Special guest direttamente dalla Spagna la bravissima e virtuosa Carmen Estevez Calero, percussionista e cantante. Nel team amici di Filippone la giovane artista polistrumentista Aurora Foti; figlia d’arte del cantautore musicista folk Foti Pasquale. Recentemente il duo Foti ha partecipato su Rai2 al format di Fiorello “E Viva il Videobox”. Ma torniamo al CD di Enzo Filippone, dalle sue parole espresse sui social:《 il momento è arrivato, le stelle si sono incontrate e unite. Vi aspetto assieme ai miei amici e colleghi per la serata di presentazione del mio ultimo CD “Esperando el eterno retorno ”》. Enzo in questo CD ha voluto trasmettere un messaggio profondo. Eterno ritorno, è una teoria filosofica di Friedrich Nietzsche che si rifà ai filosofi presocratici greci: tutto rinasce e muore, in un ciclo infinito. Diciotto brani all’interno del CD “Esperando el eterno retorno ”, saranno eseguiti dal vivo a Palmi (Rc) domenica 25 Agosto 2024 subito dopo la grande festa della Varia 2024 e dopo il concertone di Nina Zilli. Ricordiamo alcuni titoli del nuovo CD di Filippone : Crisalida, Yo te Propongo, Tù Sabras, Todo Cambia, un Mondo Nuovo, un dìa lluvioso y gris,Vivere e Entre Amapolas. Enzo Filippone e friends vi aspettano Domenica 25 Agosto 2024 alle ore 23:00 presso Officine Balena in via Tenente Albo Barbaro 51 a Palmi( Rc).