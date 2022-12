Il 19 novembre scorso, nella parrocchia di Santa Maria d’Itria a Reggio Calabria, è stato presentato l’ultimo libro del giornalista di Rai 2, nativo di Siderno, Enzo Romeo, “Last Christmas”.

Il volume contiene 10 fra le più belle canzoni di Natale, da Joy to the world a Jingle Bells, da Tu scendi dalle stelle a White Christmas, che Romeo fa raccontare agli stessi autori. Essi rivelano, oltre alla genesi della loro nascita, anche la magica atmosfera nella quale sono state partorite. Il cantautore ed iconografo Juri Camisasca scrive nella prefazione del libro: “La musica, la più immateriale tra le arti, ha dato vita ai Canti di Natale. Melodie semplici e semplici parole ci connettono con la profondità della pace e della gioia, risvegliano nell’animo la devozione e l’anelito alla fratellanza. Piccole composizioni che hanno il potere di congiungere le dimensioni del cielo con quelle della terra” e si domanda “Ma come sono nati questi brani, colonne sonore del periodo natalizio? Enzo Romeo da dietro le quinte ci illumina sulla loro genesi donandoci un’opera coinvolgente e di grande fascino. Una lettura scorrevole che è frutto di una meticolosa ricerca sui singoli autori”.

Quello del caporedattore vaticanista del Tg 2 è un lavoro molto accurato, frutto di una passione autentica per la musica, che ritiene capace di unire le persone ed i popoli quanto e forse più dello sport, e di una fede profonda che lo porta a vedere il Natale come momento di rinascita personale e collettiva, una sorta di trasmissione di positività contagiosa, capace di chiamare ogni anima alla comunione fraterna, spingendola verso un gioioso impegno per il bene comune. Del resto, Romeo è un uomo che vive fino in fondo la propria fede in Cristo e rivendica la sua vicinanza alla Chiesa. Molti dei 25 libri che ha pubblicato riguardano temi ecclesiali. Fa parte del comitato editoriale della casa editrice AVE e del comitato di direzione di Dialoghi, rivista culturale dell’Azione Cattolica.

Come vaticanista ha seguito e raccontato i pontificati di san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e sta seguendo e raccontando quello di papa Francesco.

Il compito di moderate i lavori dell’evento è toccato al giornalista Marco Mauro, mentre quello di aprire i lavori e di tracciare un profilo biografico dell’autore, che ha definito “una personalità straordinaria che rende onore alla Calabria”, è stato riservato al responsabile della Commissione Socio-Politico-Culturale, Antonio Zavettieri, organizzatrice della serata in collaborazione con l’associazione “Incontriamoci Sempre”, presieduta da Pino Strati, presente insieme a numerosi soci.

Il parroco, monsignor Giacomo D’anna, grande appassionato di musica e di canto, ha analizzato a fondo il libro, sottolineando gli aspetti più significativi di “un’opera che rende ancora più familiari i canti più belli e più famosi del Natale e aiuta il lettore ad entrare nella pienezza dello spirito natalizio, che deve significare sempre rinnovamento interiore e apertura verso l’altro, che è fratello in umanità”.

Enzo Romeo nel suo intervento, dopo aver spiegato che ha spingerlo a scrivere il libro è stata una necessità interiore, ha rimarcato come “Last Christmas”, titolo che ha voluto prendere in prestito dalla canzone di George Micheal, è per dire però che “non c’è mai un ultimo Natale, perché c’è sempre un’occasione per rinnovare questa festa e ciò che questa festa nasconde”.

La serata, inoltre, è stata allietata dal canto del Coro Polifonico Santa Maria dell’Itria, diretto dal maestro Loredana Anghelone, che, tra un intervento e l’altro, ha eseguito alcuni brani natalizi descritti nel libro. Ha concluso l’evento l’esibizione del maestro Alessandro Calcaramo che ha intrattenuto la platea con alcuni brani natalizi della tradizione popolare calabrese.