—

Inviato da Libero Mail

———— Messaggio inoltrato ————DA: corvocleme@libero.it A: corvocleme@liber.it, DATA: 12 agosto 2024 13:17:58 UTCOGGETTO: I: I: I:

—

Inviato da Libero Mail

———— Messaggio inoltrato ————DA: corvocleme@libero.it A: corvocleme@liber.it, DATA: 12 agosto 2024 12:42:40 UTCOGGETTO:

Presentata la Gioiese 1918 che mira al ritorno in serie D

di Clemente Corvo

Ieri sera in piazza Matteotti a Gioia Tauro nella cornice dei festeggiamenti in onore del padrone della città Sant’Ippolito è stata presentata la squadra della Gioiese 1918 , che quest’anno con grandissime ambizioni parteciperà al campionato di Eccellenza.

Il tutto si è tenuto alla presenza di tantissimi tifosi Accorsi per abbracciare i propri beniamini , per ringraziare la dirigenza per gli enormi sforzi che sta sostenendo per allestire una squadra capace di primeggiare nel prossimo campionato di eccellenza.

Alla manifestazione ha preso parte tutto lo staff dirigenziale della società viola, ci sono stati gli interventi da parte del presidente della Gioiese 1918 Filippo Martino , del capitano Ferdinando Guerrisi e del bomber Marco Condemi. Significativa la presenza del sindaco Simona Scarcella che ha evidenziato la massima disponibilità sua e di tutta la sua amministrazione nei confronti della società della Gioiese 1918 , presente alla manifestazione anche l’assessore allo sport Totò Parrelli.

Nella circostanza è stato premiato il dottore Roberto Tilotta ormai medico sociale dal lontano 1986 un riconoscimento veramente meritato al dottore Tilotta grande professionista e grandissimo tifoso della squadra viola, che ha sempre messo a disposizione la sua persona e la sua professionalità.

questo l’organico dirigenziale e atletico della Gioiese 2024 – 25

organico dirigenziale _

Presidente *Filippo Martino*

Vice presidente *Antonino Scaramozzino*

Segretario *Demetrio Modafferi*

Direttore generale *Francesco Sergi*

Direttore Sportivo *Paolo Campolo*

Team manager *Enzo Napoli*

Responsabile settore giovanile

*Domenico Bagalà *

Responsabile delle Comunicazioni *Antonio Romano*

Segretario del settore giovanile *Nicola Cutrì*

Addetto Stampa

*Giuseppe Mancini*

Marketing

*Manuel Romeo*

Fotografo ufficiale

*Davide Gullì*

Accompagnatori della squadra

*Giuseppe Saccá*

*Enzo Cilone*

*Cinzia Martinello*

*Antonio Bruno*

Magazziniere *Peppe Bineti*

_Staff tecnico _

Allenatore *Renato Mancini*

Vice Allenatore

*Peppe Infusino*

Preparatore atletico

*Antonino Ollio*

Preparatore dei portieri

*Antonino Liuzzo*

Preparatore del settore giovanile

*Samuele Circosta*

Medico sociale dottore *Roberto Tilotta*

Organico Gioiese:* portieri* Alex Smih, Rosario Rugolo; *difensori* Sasha Giorgetti, Diogo Bebè, Carmelo Foti, Gabriele Maiolo, Francesco Squillace; Giovanni Lucà (quest’ultimo si tratta di un graditissimo ritorno)

_

*_centrocampisti__

Marco Condemi; Ferdinando Guerrisi, Saverio Staropoli, Andrea Caligiuri, Vincenzo Toscano, Emanuele Giofrè, Paolo Giofrè; Simone Mandaglio, Hamza Meskar

*_Attaccanti *_

Giovanni Guerrisi

Lorenzo Infusino

Salvatore Ottieri

Flavio Tegano

Questo l’organico naturalmente sarà completato prima della fine di agosto, in quanto è intenzione ben precisa da parte della società iniziare questo nuovo campionato di Eccellenza con una squadra completa e forte in ogni reparto.

La società delle Gioiese Mira al più presto di ritornare in Serie D, in quel campionato che più si addice alla città di Gioia Tauro. Nel frattempo la dirigenza della Gioiese 1918 spalleggiata dal neo sindaco Simona Scarcella e da tutta la sua amministrazione sta lavorando con fermezza e grande determinazione per il rifacimento del manto erboso dello stadio Pasquale Stanganelli, in modo da poter far disputare già dall’inizio del prossimo campionato le partite interne della Gioiese, sul proprio campo.

È ovvio che la Gioiese 1918 deve giocare assolutamente nella città di Gioia Tauro alla presenza dei suoi numerosi e calorosi tifosi che sono elemento portante della squadra viola.

I colori viola della ultracentenaria società della Gioiese devono continuare a trionfare su tutti i campi d’Italia