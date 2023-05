L’IIS R. Piria di Rosarno sede ITE di Laureana di Borrello, diretto dalla Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, si qualifica al primo posto a livello regionale per la Calabria, nel concorso nazionale “LC Educational, lotta alla contraffazione”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la collaborazione delle associazioni più rinomate nell’ambito della tutela della proprietà industriale. Il progetto “Comu du GUCCI d’acqua” è stato realizzato dagli studenti della VB, coordinati dalla Prof.ssa Messina, docente di Matematica, e dal Prof. Barbaro, docente di Laboratorio di Informatica. Il lavoro ha trovato il suo culmine in un cortometraggio dall’immediato impatto comunicativo. Gli studenti, protagonisti indiscussi, hanno lanciato efficacemente il messaggio contro una delle piaghe economiche che, oggigiorno, depaupera il sistema produttivo italiano e indebolisce il concetto stesso di Made in Italy. Attraverso il puntuale riferimento a uno dei brand italiani maggiormente conosciuti nel panorama della moda internazionale, è stato messo in evidenza come la contraffazione favorisca le numerose illiceità del mercato nero e, soprattutto, renda vani gli sforzi che caratterizzano il lavoro artigianale, custode di antichi saperi. Condizione necessaria alla realizzazione del prodotto multimediale è stata la preparazione dei ragazzi, avvenuta nel corso di incontri preliminari, tenuti dai docenti curriculari di Economia aziendale e di Informatica, volti principalmente alla sensibilizzazione sul tema. Pertanto, consapevoli che la conoscenza è foriera di future scelte responsabili, ci auguriamo che il nostro messaggio giunga immediato tra in giovani e attecchisca nelle coscienze di ciascuno: storia, patrimonio, cultura; un trinomio, una garanzia. L’elaborato finale, vincitore nella fase regionale, viene ammesso alla giornata nazionale di premiazione “LC Educational 2022/2023”, che si terrà il 31 Maggio prossimo presso l’istituto Cine TV Roberto Rossellini a Roma nel corso della quale sarà proclamato il vincitore nazionale.