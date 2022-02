Precisazione Farmacia “San Leo”, la Farmacia di San Martino di Taurianova non è stata mai chiusa.

Lettera inviata da parte dei titolari della farmacia la quale ieri era stata data notizia in tutto il territorio nazionale sull’operazione dei Carabinieri Nas. Asserendo gli stessi che tale notizia “è priva di ogni fondamento” e che la “farmacia non ha subito alcun provvedimento di chiusura ed è sempre rimasta aperta al pubblico”.

Abbiamo ricevuto la lettera di smentita e per dovere di replica abbiamo pubblicato.