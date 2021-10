Rifondazione Comunista è da sempre impegnata in prima linea per il riconoscimento dei diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quello alla salute. La sanità pubblica da troppo tempo è soggetta ad un progressivo smantellamento in termini di personale e strutture. Per questo, fin dal primo momento ci siamo schierati contro la chiusura del Pronto Soccorso di Gioia Tauro per mancanza di personale, riaperto in seguito alle giuste proteste dei cittadini. Continueremo a lottare per una sanità pubblica gratuita, per la stabilizzazione del personale precario, per nuove assunzioni e per il diritto ad essere curati nel proprio territorio e, pertanto, aderiamo convintamente alla manifestazione indetta per sabato 30 ottobre a Gioia Tauro per il diritto alla salute e per la sanità della Piana di Gioia Tauro.