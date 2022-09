Di Fameli Foti Rosa

Il trio Pragma si è esibito a Palmi (Rc) domenica 28 agosto 2022 alle ore 18.30, in una location spettacolare, la balconata sullo stretto di Villa Mazzini in Palmi. Con le isole Eolie sullo sfondo e dinanzi a due monumenti recentemente inaugurati, dedicati al maestro Francesco Cilea e il letterato Leonida Repaci. Il giovane gruppo composto da: chitarra basso e contrabbasso Adalberto Pierluigi Gambacorta, Alice Barbera vocalist, Francesco Pio Ceravolo voce e chitarra acustica. Adalberto è figlio d’arte: la mamma è la professoressa e soprano m° Elena Bagalá; ha curato la riapertura del Mausoleo dedicato al m°Francesco Cilea sito in Palmi, arricchendolo con un sottofondo musicale con le più celebri opere di Cilea , in diffusione h24 durante le sere estive. Il padre è il compianto Avv. Rocco Gambacorta, stimatore della buona musica e compositore di testi inediti. Lo zio di Adalberto, il dott. Nuccio Gambacorta, Pittore e artista con vari riconoscimenti importanti.

Ma ritorniamo al “Pragma Trio”. Durante l’esibizione di domenica scorsa hanno eseguito ben quindici brani tra hit e canzoni: stand by me, se telefonando, something stupid, la voglia la pazzia, you are the one that i want etc etc. Il giovane gruppo palmese ha eseguito in modo impeccabile tutti i brani coinvolgendo il pubblico presente grazie al caldo suono delle chitarre accompagnate dal ritmo incalzante del contrabbasso di Gambacorta. La cornice da sogno, il verdeggiante sfondo di villa Mazzini in contrasto con le sfumature della Costa Viola hanno creato un connubio unico tra musica e cultura. La band ha mescolato suoni soft-swing con brani particolari e ricercati, ricchi di tecnica, verve, estro musicale.

Pragma Trio tornerà ad esibirsi il prossimo 3 settembre 2022 presso il pub La Muraglia di Palmi in corso Garibaldi (angolo piazza Cavour) per una serata all’insegna di buona musica..

Vi aspettiamo numerosi a Palmi.