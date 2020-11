Su tutto il territorio nazionale, il numero totale dei buoni postali supera

quota 50 milioni (dato aggiornato al 30 settembre 2020) e quello dei libretti sfiora i 31 milioni. I buoni

fruttiferi e i libretti postali dunque restano tra le forme di risparmio più amate dagli italiani. In

pratica esiste un buono per ogni abitante e un italiano su due è titolare di un libretto di risparmio.

Anche i dati della provincia di Reggio Calabria al 30 settembre 2020 confermano questo trend. I

buoni postali in essere, infatti, sono circa 860mila, mentre i libretti di risparmio arrivano a 505mila.

In media, quindi, tutti gli abitanti della provincia hanno un libretto di risparmio e più di un buono

postale a testa.

L’importanza di avere a disposizione uno strumento di risparmio garantito, flessibile e redditizio è

emersa in maniera ancor più significativa nei mesi dell’emergenza sanitaria, grazie alla possibilità di

sottoscrivere buoni postali e di aprire libretti di risparmio postale sul sito poste.it o tramite

l’app BancoPosta.

Anche grazie alla digitalizzazione dell’offerta, Poste Italiane si è confermata porto sicuro

del risparmio, mettendo a disposizione degli italiani prodotti che

permettono di investire anche piccole somme, con la protezione offerta dalla garanzia dello Stato, a

fronte di una redditività.

E’ infatti possibile sottoscrivere i buoni fruttiferi postali, aprire un libretto smart e accantonare delle

somme, direttamente dal sito www.poste.it oppure tramite l’app BancoPosta dal

proprio smartphone o tablet, senza necessità di recarsi in ufficio postale.

Poste Italiane ricorda che i buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio sono garantiti dallo Stato

Italiano e sono esenti da costi, salvo gli oneri fiscali; i buoni sono, inoltre, esenti da imposta di

successione e soggetti ad una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi.

In occasione della presentazione dei risultati di bilancio del terzo trimestre del 2020 l’Amministratore

Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha ricordato come “Sin dall’inizio di questo anno

difficile gli italiani abbiano confermato in maniera chiara la loro fiducia e fedeltà nei confronti di Poste

Italiane. La nostra solida base di clienti ci ha inoltre permesso di conseguire una raccolta

netta retail record di 9,8 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2020, contribuendo a

raggiungere 556 miliardi di euro di attività finanziarie totali.

Le importanti lezioni apprese durante la prima ondata di pandemia da Covid-19 – ha proseguito Del

Fante – che ci hanno permesso di affrontare con successo l’emergenza e adattare rapidamente

ai principali trend, hanno ancora una volta dimostrato la resilienza del nostro business. Siamo più

che mai preparati alla seconda ondata, confermando il nostro ruolo di operatore di sistema italiano”.