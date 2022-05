“L’azienda e’ solida e ben posiziona per contribuire alla transizione digitale e green in Italia, anche con l’obiettivo di garantire il nostro percorso di crescita”. Lo ha detto la presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, aprendo l’evento per le celebrazioni dei 160 anni del Gruppo, sottolineando la “capillare presenza sul territorio e le relazioni di servizio e vicinanze con le persone, con le imprese e con le piccole e grandi istituzioni” di Poste. “Sono certa che la nostra forza accompagnera’ il paese nel suo sviluppoanche per i prossimi 160 anni”, ha aggiunto. (ANSA).