Siamo costretti a segnalare la possibile azione di sciopero dei lavoratori della Lirosi che, ben presto, potrebbero porre in essere a motivo del ritardo nel pagamento del salari. Non suona certo come una novità la mancata elargizione delle retribuzioni entro il 10 del mese che, in diversissime occasioni, ha

visto e vede oggi i lavoratori in attesa della paga. Le scadenze alle quali decine di famiglie monoreddito devono far fronte devono purtroppo fare i conti con i ritardi che la società Lirosi

autoservizi troppo spesso realizza nel pagare i propri dipendenti. La Faisa-Cisal e l’UGL-FNA hanno avviato le procedure previste dalla Legge sullo sciopero ed attende ora la convocazione delle parti da

parte della Prefettura, sul tavolo della quale è spostata la vertenza a fronte della mancata convocazione da parte della Lirosi. Dovere ancora oggi assistere alla dilatazione dei tempi di pagamento delle retribuzioni nella Lirosi autoservizi rappresenta un’amara constatazione di come alcune criticità, anziché trovare definitivo

rimedio, appaiono sempre più consolidarsi come consuetudini aziendali dagli effetti tutt’altro che positivi. I salari dei lavoratori della Lirosi costituiscono paghe sindacali le cui cifre non permettono agli stessi lavoratori il lusso di essere pagati con ritardo: una rata di mutuo pagata in ritardo, al pari di ogni altro debito onorato fuori tempo, non aiuta di certo a superare le difficoltà con le quali intere famiglie fanno i conti ogni giorno.

Il contesto attuale non giustifica alcun ritardo nell’elargizione dei salari, che chiediamo venga disposta nel rigoroso rispetto delle regole e di tutti i lavoratori che, ogni giorno, consentono alla Lirosi

autoservizi di adempiere agli impegni assunti con la Regione Calabria nonostante le condizioni lavorative generali – anche avuto riguardo a diversi autobus impiegati nel servizio e alla questione,

annosa, del Fondo pensionistico complementare – richiedano ai lavoratori sforzi collaborativi e pazienza non comuni.