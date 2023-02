Il licenziamento di Domenico Macrì. Competente e stimato dirigente sindacale dell’Orsa Porti e combattente rappresentante dei lavoratori del porto di Gioia Tauro, è vergognoso.

Le motivazioni della MedCenter Container Terminal, l’azienda che gestisce le attività container di quel porto dove Macrì lavora da oltre vent’anni, sono assolutamente pretestuose e nascondono le vere ragioni politico-sindacali del licenziamento operato: la volontà di punire chi non si piega e di intimidire i lavoratori attraverso la più becera delle logiche e delle pratiche padronali.

Come “Democrazia e Lavoro” – Sinistra CGIL esprimiamo la nostra piena solidarietà a Mimmo ed alla sua Organizzazione sindacale e parteciperemo con una nostra delegazione alla manifestazione prevista per giorno 20 e alle altre iniziative di denuncia dell’intollerabile atto.

Pino Assalone, Delio Di Blasi e Francesco Gaudio – “Democrazia e Lavoro” Sinistra CGIL