Ringrazio il parlamentare di Fratelli d’Italia On. Iaia per aver presentato a suo tempo l’emendamento oggi approvato che proroga la Port Agency di Gioia Tauro fino al 31 dicembre 2024 consentendo ai 400 lavoratori portuali di Taranto e ai 63 lavoratori portuali di Gioia Tauro di poter avere un salario fino a fine anno. Inoltre un ringraziamento al Presidente della Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, Ammiraglio Andrea Agostinelli, per l’impegno profuso e che ha consentito il raggiungimento di questo importante risultato che da dignità ai lavoratori licenziati. L’Amministrazione comunale ha fatto la sua parte a difesa dei posti di lavoro avendo sollecitato il Governo a trovare la giusta soluzione. Tutto ciò si poteva fare anche prima se ci fosse stata la giusta attenzione al mondo del lavoro. Adesso dobbiamo tutti impegnarci a creare le condizioni entro fine anno per la soluzione che permette l’inserimento stabile e definitivo per questi lavoratori portuali.

Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio