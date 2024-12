Il Governo Meloni nel Consiglio dei Ministri di ieri ha disposto misure urgenti in materia di lavoro estendendo di ulteriori 24 mesi l’operatività delle agenzie per il lavoro dei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari!

Notizia importante per il futuro dei lavoratori interessati che potranno festeggiare il Santo Natale con le famiglie in serenità e pace.

Gli investimenti programmati per il 2025 daranno le giuste e sacrosante risposte ad anni di legittime rivendicazioni.

Dopo numerose vicissitudini, la battaglia e l’impegno di Forza Italia sono stati coronati da successo.

Abbiamo presentato un emendamento specifico con la manovra di bilancio, fatto proprio dal decreto del governo.

Questo provvedimento pertanto fornisce una risposta concreta per i lavoratori dei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari che potranno così percepire l’indennità e, grazie alla clausola sociale, avranno la possibilità di essere assunti dalle società che stanno investendo nelle aree portuali oltre che la riqualificazione professionale, vedendo così valorizzate le loro competenze.

Sosteniamo l’occupazione e accompagniamo i processi di riconversione delle infrastrutture portuali e la loro efficienza, per questi Forza Italia si contraddistinguerà sempre nell’impegno in Parlamento e al Governo.” Così in una nota i parlamentari di Forza Italia Francesco Cannizzaro, Vito De Palma e Pietro Pittalis.