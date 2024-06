Di LL

La vicenda dei 63 portuali della Port Agency di Gioia Tauro va chiarita per amor di verità in quanto a presentare l’emendamento, è stato il gruppo di Forza Italia con l’onorevole Claudio Lotito e successivamente votato da tutta la maggioranza di governo.

Su questa vicenda va dato merito all’onorevole Francesco Cannizzaro di aver seguito la scabrosa vicenda e che grazie all’approvazione dell’emendamento è andata a buon fine. Questa vicenda dovrebbe far riflettere un po’ tutti perché gli interessi della Piana di Gioia Tauro vanno difesi purché si arrivi ad un bene comune a favore della collettività.