Come responsabile regionale del Dipartimento Pari opportunità della Lega Calabria, a nome di tutte le donne della Lega calabrese esprimo piena solidarietà all’Assessore regionale della Basilicata Donatella Merra per la violenza verbale e sessista subita in una sede Istituzionale dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Rocco Leone, con l’auspicio che episodi del genere, che ledono l’immagine dell’intera compagine istituzionale, oltre che offensivi per la diretta interessata, non si verifichino più. Mi auguro che Fdi prenda una posizione di distacco da questo linguaggio che rappresenta a tutti gli effetti la violenza di genere che noi rappresentanti della Lega vogliamo contrastare e combattiamo ogni giorno.

di Francesca Anastasia Porpiglia

Responsabile Regionale Pari Opportunità Lega Calabria