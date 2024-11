In relazione al parere favorevole rilasciato dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto, l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci commenta: “Un importante passo avanti per il progetto e la realizzazione dell’Opera. La Commissione ha svolto un lavoro straordinario esaminando nei tempi di legge una progetto complesso come il ponte sullo Stretto. Ora il nostro impegno si concentra sulle prescrizioni espresse, che saranno valutate con grande attenzione, ricordando che la progettazione esecutiva per fasi ne agevolerà l’attuazione”.

SACCOMANNO, PONTE SULLO STRETTO: FINALMENTE IL VIA!

Finalmente viene premiato il prezioso lavoro dell’AD Pietro Ciucci, del CdA e di tutta la struttura della società “Stretto di Messina”. Dopo mesi di costante lavoro ed impegno l’approvazione del VIA, con prescrizioni. Una vittoria di chi ha sempre creduto nella straordinaria opera del ponte e che il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha sostenuto con coraggio e visione strategica. L’approvazione del Ministero dell’Ambiente dimostra la validità del progetto e smentisce le tante false insinuazioni di una sinistra che appare, veramente e sempre più, un nemico per lo sviluppo del Sud. Adesso si aspetta l’ultimo passaggio al Cipess.

Giacomo Francesco Saccomanno – Avvocato