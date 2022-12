Riceviamo e pubblichiamo

POLITICHE ABITATIVE NEL COMUNE DI GIOIA TAURO: APERTO UN CONFRONTO TRA I SINDACATI DEGLI INQUILINI (SUNIA-CGIL CALABRIA, SICET-CISL RC, UNIAT CALABRIA) E DEI PROPRIETARI (CONFEDILIZIA RC) CON IL COMUNE DELLA PIANA, RAPPRESENTATO DAL SINDACO ALDO ALESSIO E DALL’ASSESSORE FRANCESCO IERACE

IL SINDACO HA ESPRESSO IL DISAGIO DI MOLTI CITTADINI A REPERIRE APPARTAMENTI IN AFFITTO

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. SI SONO DICHIARATI DISPONIBILI A PARTECIPARE AD INIZIATIVE CONGIUNTE PER DISCUTERE DELLE OPPORTUNITA’ DEGLI ACCORDI TERRITORIALI SOTTOSCRITTI NELLA PIANA DAL SINDACATO

Dopo una prima riunione tecnica, svolta a Gioia Tauro (tra le OO.SS. degli inquilini e dei proprietari e gli uffici tecnici del Comune di Gioia Tauro), per discutere ed affrontare concretamente i punti riguardanti l’applicazione dell’Accordo Territoriale per i contratti di locazione a canone concordato, nei giorni scorsi si è tenuta una riunione politico-sindacale presso il Palazzo di città per affrontare il tema dello sviluppo attraverso le politiche abitative.

Il Tavolo di contrattazione sociale, richiesto da Confedilizia Reggio Calabria, Sunia-Cgil Calabria, Sicet-Cisl RC e Uniat Calabria, con la collaborazione di Valerio Romano (neo Segretario Generale Filcams-Cgil Metropolitana di Reggio Calabria), è stato immediatamente convocato dal Sindaco Aldo Alessio, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, che ha voluto dare continuità al lavoro già avviato con le Organizzazioni Sindacali.

A darne notizia in un comunicato congiunto (Sindacati e Comune), gli stessi componenti del Tavolo. Presenti, il Sindaco Aldo Alessio, l’Assessore Francesco Ierace, la Segretaria Generale della Cgil di Gioia Tauro Celeste Logiacco, Francesco Alì (Sunia-Cgil Calabria), Gaetanella Pesce (Uniat Calabria), Carminella Russo Calveri (Presidente Confedilizia Reggio Calabria), Agostino Rua (Sicet-Cisl RC).

Ad aprire i lavori Francesco Alì che ha illustrato le opportunità economiche, politiche, sociali e simboliche offerte dall’Accordo Territoriale per i contratti di locazione a canone concordato siglato dalle OO.SS. presenti al tavolo nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. Il sindacalista della Cgil Calabria ha manifestato, altresì, l’intenzione del sindacato di partecipare unitariamente a riunioni in ogni quartiere allo scopo fornire un’informazione capillare ai cittadini interessati. Per questi motivi, ha sottolineato l’opportunità di coinvolgere anche gli altri due Comuni limitrofi destinatari dell’Accordo (Rosarno e San Ferdinando), la Prefettura e la Città Metropolitana per gli innumerevoli risvolti sociali, nella direzione dell’integrazione, che l’Accordo offre.

Il tavolo di contrattazione sociale ha poi focalizzato l’attenzione sulle problematiche espresse dal Sindaco, ovvero, le difficoltà lamentate da molti suoi concittadini, di reperire immobili in locazione ad uso abitativo nonostante la disponibilità di molti appartamenti inutilizzati. Il timore, espresso da molti proprietari, è che la crisi economica, l’inflazione, la mancanza e la precarietà del lavoro, i salari bassi rendano agli inquilini difficile, se non impossibile, pagare i canoni di locazione.

In questo contesto, è intervenuta la Presidente di Confedilizia di Reggio Calabria sostenendo che l’Accordo Territoriale stipulato per il Comune di Gioia Tauro, relativo ai canoni concordati di locazione può rendere vantaggiosi i contratti di locazione degli immobili. I contratti stipulati nell’ambito dell’Accordo sindacale (per esigenze abitative ordinarie, esigenze transitorie nonché per esigenze degli studenti universitari) consentiranno, infatti, ai proprietari un rilevante risparmio di imposta con la cedolare secca al 10% e la riduzione di IMU e TASI del 25%.

Gaetanella Pesce dell’Uniat Calabria ha poi precisato che laddove esistono accordi in tal senso, con canoni vantaggiosi e ben disciplinati dalle normative nazionali, si sono registrati da subito incrementi delle registrazioni dei contratti. Anche gli inquilini avrebbero infatti dei vantaggi attraverso un’offerta di abitazioni con un canone di locazione inferiore rispetto a quello del libero mercato, oltre che importanti detrazioni fiscali (da un minimo di 247 ad un massimo di 495 euro a seconda del reddito).

In seguito agli interventi di Agostino Rua (Sicet-Cisl RC), dell’Assessore Ierace e di Celeste Logiacco (Segretaria Generale Cgil Gioia Tauro) si è evidenziata la necessità di diffondere questi innumerevoli vantaggi con le parti in causa (proprietari e inquilini), ma anche con le agenzie immobiliari che spesso sono il primo punto d’incontro tra le parti interessate.

Proprio da questa necessità il Sindaco e le OO. S.S. si sono dati l’obiettivo di organizzare altri incontri aperti per far conoscere l’importanza e i vantaggi dell’Accordo Territoriale per gli Affitti a Canone Concordato del Comune di Gioia Tauro e per affrontare insieme le problematiche riguardanti le politiche abitative della Città.