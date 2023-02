Nell’ambito di accordi bilaterali di cooperazione internazionale di polizia tra l’Italia e la Nigeria per il contrasto alla criminalità internazionale, ieri presso la Questura, il Sig. Questore di Reggio Calabria Bruno Megale ha accolto 21 Ufficiali della Polizia Federale Nigeriana, attualmente ospiti della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia ove sono impegnati nella frequentazione di un corso di alta specializzazione.

Nella stessa giornata il dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria Dott. Francesco Muraca ha accompagnato gli Ufficiali nigeriani all’interno dei laboratori per mostrare loro le attività tecnico-scientifiche svolte. A seguire la delegazione della Polizia Federale Nigeriana ha partecipato ad un seminario di approfondimento realizzato da personale specializzato della Polizia Scientifica in materia di foto-segnalamento e falso documentale.