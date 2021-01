Polistena, uomo colpito da infarto, ma le autoambulanze sono senza personale medico e non può essere trasportato a Reggio Calabria Trasportato poi con l'elisoccorso. Perchè non si rafforza la struttura ospedaliera di Polistena con la dotazione di autoambulanze con medici e si preferisce "sperperare" soldi per l'elisoccorso?