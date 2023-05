Dopo due procedure non andate in porto per assenza di partecipanti, la Ripartizione Vigilanza ha

affidato il servizio di gestione dei parcheggi orari (strisce blu) ad un operatore del settore che si è

aggiudicato l’ulteriore gara di appalto indetta sul Mepa.

L’Amministrazione Comunale attende solo le formalità di rito per iniziare quanto prima il nuovo

servizio che renderà più ordinato il parcheggio nel centro urbano e più disciplinato il traffico

veicolare.

Le nuove condizioni di accesso al servizio per gli utenti saranno le seguenti.

Sarà mantenuto gratuito il primo quarto d’ora negli stalli di sosta blu, unico comune che ha mantenuto

questa possibilità a favore del cittadino. Il ticket per un’ora avrà il costo di euro 1,00.

Il servizio coprirà la fascia oraria dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 tutti i giorni eccetto il sabato

pomeriggio e la domenica.

Sarà introdotta la novità del servizio in notturna il sabato sera dalle ore 20 alle ore 24 per disciplinare

meglio l’accesso alle zone della movida per i giovani. Le zone con le strisce blu saranno: via Jerace,

via Comm. Grio, via Cavour, piazzetta Bellavista, piazza della Repubblica, via Lombardi, Piazza del

popolo con la novità di parte della Via Vittorio Veneto.

Il Sindaco Michele Tripodi ha dichiarato:” In questi mesi di sospensione del servizio i cittadini e gli

operatori economici hanno potuto toccare con mano l’importanza delle strisce blu poiché le stesse

restituiscono al cittadino virtuoso la possibilità di muoversi gratuitamente, grazie ai 15 minuti liberi,

e meglio entro il circuito urbano. Ciò testimonia la giustezza della scelta adottata qualche anno fa

dalla mia Amministrazione e confermata oggi, oltre che la lungimiranza politica nell’affrontare la

problematica del traffico urbano che per Polistena ha sempre rappresentato un’insidia”.