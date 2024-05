L’iniziativa, fortemente voluta dalle autorità marocchine, per venire incontro alle esigenze dei circa 15.000 cittadini marocchini residenti nella Regione Calabria, ha come scopo di evitare un lungo e dispendioso viaggio fino a Napoli per la richiesta di documenti.

Nei locali messi a disposizione del Comune di Polistena nella persona del suo sindaco Michele Tripodi, sarà possibile ritirare i documenti senza la necessità di spostarsi dalla Calabria.

L’ esperienza positiva già avvenuta in altre località d’Italia:Bari, Trento, Arezzo e Reggio Calabria viene riproposta a Polistena, ove è presente una numerosa comunità di cittadini marocchini ben inseriti nel tessuto sociale locale.

All’ iniziativa saranno presenti il Console Generale del Regno del Marocco a Napoli M’hammed Khalil ed il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria Avv. Domenico Naccari.