Il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano Strutturale Comunale (PSC). È una pagina storica per la città che l’Amministrazione Comunale a guida comunista ha tenacemente voluto, aprendo così una nuova fase di sviluppo e progresso sociale e civile per il popolo onesto di Polistena.

Può considerarsi tramontata l’era dei piani regolatori, strumenti rigidi, che ammettevano pochi spazi per articolare strategie di sviluppo che puntano alla rigenerazione urbana ed agli investimenti economici, pubblici e privati.

È stata sbloccata l’edificazione nelle aree ex B4 che favorisce nuovi insediamenti urbani, sono state individuate nuove aree produttive, è stato ridisegnato il sistema delle infrastrutture, con una nuova viabilità e con la definizione di aree destinate a servizi per i cittadini, per opere pubbliche come l’ampliamento dell’ospedale di Polistena. Nel Piano Strutturale è presente una chiara vocazione al ripopolamento dei centri storici, alla loro fruizione in senso turistico e culturale che avrà il fulcro nella realizzazione della Casa della Cultura a Palazzo Sigillò. Infine il territorio agricolo forestale è stato valorizzato attraverso una disciplina specifica e inequivoca che favorisce gli investimenti in agricoltura ed anche l’edificazione in area agricola a fini produttivi. Soprattutto, cosa fondamentale ed importante, è che dal Piano Strutturale sono rimasti ancora una volta fuori interessi di mafiosi e affaristi.

Ringraziamo il Sindaco compagno dott. Michele Tripodi per il grande lavoro portato avanti negli anni, supportato dall’attuale Amministrazione Comunale, dal gruppo Rialzati Polistena (l’opposizione incredibilmente ha votato contro!!!) che ha raggiunto l’obiettivo dell’approvazione definitiva del PSC.

Il PSC è un documento consistente, composto da 80 tavole, relazioni, analisi e nuovo regolamento Edilizio Urbanistico (REU), redatti da collaboratori e tecnici esperti componenti dell’Ufficio di Piano coordinato dall’architetto Mara Grazia Buffon.

Di fronte ad un grande lavoro che farà compiere un passo in avanti a Polistena rendendo il nostro comune uno dei pochi comuni della Calabria ad avere un Piano Strutturale (solo una quarantina di piani approvati su oltre 400 comuni calabresi) ancora esistono personaggi che si scagliano in modo intollerabile contro il Sindaco e la città di Polistena, personalizzando in modo indecente, la loro attività politica senza obiettivi veri. L’indicazione di un unico nemico da abbattere, che sta subendo una vera e propria “stalkerizzazione” da parte di certa opposizione, è un segnale pericoloso che purtroppo oggi vede aggiungersi a questo modo sbagliato e puerile di fare politica altri “nuovi” elementi che dalla politica sarebbero dovuti rimanere lontano.

Si ripropone a Polistena una grande questione etica e morale che dovrebbe essere chiara a chi avrebbe dovuto fare tesoro degli insegnamenti di Enrico Berlinguer.

Nessuno dei nostri oppositori vecchi e nuovi si interroga sulle dinamiche interne a certe forze politiche che, pur di acquisire la visibilità perduta, imbarcano di tutto diventando punti di riferimento di certi ambienti che, insieme, avremmo dovuto tenere lontano dalla politica.

A Polistena, per la storia politica e civile che questa città ha, tutto questo non sarebbe dovuto accadere e ognuno dovrebbe chiedersi del perché è invece accaduto segnando dunque un passo indietro rispetto ad una presa di distanza netta dalla ndrangheta.

Allora, chi sono i nemici del popolo onesto di Polistena? Chi sono invece gli amici degli amici? Proviamo a dare una risposta oggettiva e spoglia di ogni appartenenza, evitando di rinchiudersi, tutti, in un comodo silenzio che sarebbe dannoso per la città e il futuro delle nuove generazioni di giovani a cui è necessario dare messaggi forti e chiari.

È un tema di riflessione, questo, che consegniamo ai cittadini onesti i quali, oltre a conoscere i fatti, giudicano positivamente con oggettività l’azione del Sindaco e degli amministratori comunali portata avanti nei primi sei mesi di governo della quale l’Amministrazione Comunale traccerà il bilancio come sempre davanti ai cittadini.

PCI POLISTENA

SEZIONE A. GRAMSCI