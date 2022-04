SE LA MATEMATICA NON E’ UN’OPINIONE

Il 14 ottobre 2021 si svolgeva il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni amministrative e, con il

giuramento e il conferimento delle deleghe agli assessori, la nuova Amministrazione Comunale di Polistena

entrava nel pieno delle sue funzioni. Nel programma elettorale della lista del signor sindaco, dott. Michele

Tripodi, alla pagina 34 vi erano elencati dieci punti che il candidato Tripodi garantiva di mettere in atto nei

primi 180 giorni del suo mandato. Strano che il signor sindaco non abbia avvertito la popolazione che i 180

giorni siano ormai trascorsi. Perchè non lo ha annunciato? Se la matematica non è un’opinione i 180 giorni

scadevano il 12 aprile scorso. Come mai non si è messa in moto la macchina propagandistica? Imbarazzo e

silenzio regnano sovrani per il fallimento ed il mancato obiettivo. La pulizia approssimativa del paese lascia

molto a desiderare, ci sono ampie zone e quartieri che non vengono puliti ed il passaggio degli operatori non

è periodico. Altre zone sono lasciate al degrado. Non basta ripulire il centro per Pasqua, i cittadini di

Polistena meritano di vivere in un contesto dignitoso 365 giorni all’anno. Ricordiamo che per pulire il paese

il signor sindaco utilizza fondi comunali da destinare a società private, associazioni e cooperative oltre al

noleggio di mezzi. Su giovani e movida l’adozione del decalogo promesso è stata una farsa visto che il

documento è stato imposto dall’Amministrazione comunale e non condiviso infatti alla presentazione dello

stesso non vi era l’associazione costituita proprio per la questione movida ma erano presenti a mero titolo

personale due persone residenti al centro. Avevano promesso l’apertura della Casa della Cultura ed il

trasferimento della biblioteca. Sui Servizi sociali si erano impegnati a rilanciare le attività sociali distrettuali.

Nelle scorse settimane è arrivata la DIFFIDA da parte della Regione Calabria proprio perché sono risultati

INADEMPIENTI. La promessa di apertura dell’asilo nido presso scuola villa non è stata mantenuta così

come tante altre promesse ed impegni relativi ai primi 180 giorni. Come al solito si è rivelato solo uno spot

elettorale.

I PRIMI 180 GIORNI DELL’ AMMINISTRAZIONE TRIPODI SI POSSONO RACCHIUDERE IN

DUE PAROLE…..FALLIMENTO TOTALE!