Sembra passato un secolo ma, invece, solo l’anno scorso l’attuale maggioranza guidata dal signor

sindaco, dott. Michele Tripodi, tuonava contro la gestione commissariale per la carenza idrica che

interessava la popolazione polistenese. Un problema sempre presente a Polistena che l’anno

scorso ha assunto i toni della farsa come se non ci fosse mai stata un’emergenza di questo tipo

nella nostra cittadina. Oggi la storia si ripete. Gravi disagi per i polistenesi ma anche per molte

famiglie della comunità di San Giorgio Morgeto che da diversi giorni hanno i rubinetti secchi. Una

storia infinita nonostante le risorse investite ed i soldi spesi. Qual è quindi il vero problema di

questi disservizi? Le risorse investite in tutti questi anni che fine hanno fatto? E’ possibile

continuare con queste situazioni che creano enormi disagi alla popolazione? La verità è che certe

inefficienze vanno risolte definitivamente e bisogna monitorare costantemente l’utilizzo

dell’acqua. Infatti ci ritroviamo da una parte uno spreco sconsiderato di acqua e dall’altro famiglie

che non hanno acqua per i bisogni quotidiani.

Non è accettabile tutto questo!

Speriamo che si risolva al più presto il problema e che venga avviata una politica di gestione

efficiente della rete e dell’acqua.