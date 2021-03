Si terrà domenica 14 marzo alle ore 18 presso i locali della sezione di via Pietro Nenni a Polistena la Giornata del Tesseramento 2021 organizzata dal Partito Comunista italiano.

Nell’occasione sarà rilanciata la campagna adesioni alla Piattaforma Berlinguer, laboratorio politico innovativo che punta all’unità delle sinistre attraverso il linguaggio della partecipazione informatica.

Sarà una ricorrenza non solo celebrativa riservata ad iscritti e militanti che ricade dopo un anno dalla proclamazione del lockdown a causa della grave emergenza pandemica.

La giornata del tesseramento si svolge a Polistena da tanti anni, poiché la storia della nostra città racconta di un impegno concreto dei comunisti dentro le istituzioni e nella società, finalizzato al progresso ed alla crescita civile, sociale e culturale della comunità onesta di Polistena contro ogni forma di mafia.

C’ bisogno di percorrere tanta strada ancora poiché anche in relazione alle ultime vicende che hanno interessato la nostra comunità si rende testimonianza della diversità etica e culturale dei comunisti nel modo di stare dentro le istituzioni e di fare politica con spirito di servizio verso gli altri e non per se stessi.

La sezione del “A. Gramsci” del PCI intende rinnovare il suo impegno proprio nell’anno del centenario dalla nascita del Partito Comunista d’Italia, per radicare oltre e costruire un tessuto ed una nuova partecipazione alla politica attiva in tutta la Regione Calabria. E’ impensabile che ancora una volta le elezioni regionali siano state rinviate così lontano nel tempo (a settembre), forse per tentare di rallentare il processo di cambiamento avviato e che inevitabilmente investirà la nostra regione anche con l’impegno dei comunisti nella coalizione formata dal Tandem Tansi – De Magistris.

Siamo consapevoli che in questo momento la tutela della salute è superiore ad ogni altro aspetto, ma purtroppo siamo altrettanto sicuri che senza un’autorevole guida e classe dirigente capace, la Regione Calabria non supererà le tante difficoltà riscontrate nella gestione della pandemia, aggravate da una sanità pubblica precaria e assolutamente incapace di dare risposte adeguate ai cittadini come in merito alla campagna vaccinale.