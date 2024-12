La Parrocchia Santa Marina Vergine, guidata da don Pino Demasi, conferma anche per quest’anno il suo impegno nel Servizio Civile Universale grazie all’approvazione e al finanziamento di tre nuovi progetti da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, presentati grazie all’Ente Capofila CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.

Per l’Avviso 2024, sono stati approvati tre progetti che coinvolgeranno un totale di 7 giovani operatori volontari. I progetti si avvieranno nei primi mesi del 2025 e offriranno ai giovani tra i 18 e i 28 anni che verranno selezionati, l’opportunità di contribuire concretamente al benessere della comunità attraverso attività educative e sociali. I titoli dei progetti sono:

• “Accompagnatori di storie. Risorse e competenze per la crescita di minori e famiglie”,

• “Comunità accoglienti e solidali”.

• “EducAzioni. Sostegno all’apprendimento e sviluppo di competenze per contrastare l’abbandono scolastico”,

Il territorio della Piana di Gioia Tauro è segnato da problematiche strutturali che vanno dalla povertà educativa alla fragilità sociale, soprattutto tra i minori e le famiglie. I progetti approvati rispondono proprio a queste necessità, offrendo interventi mirati a promuovere la resilienza comunitaria e a ridurre le disuguaglianze.

Le attività previste mirano a sostenere i minori in condizioni di disagio e le loro famiglie, a contrastare l’abbandono scolastico attraverso azioni educative mirate e a creare una comunità più inclusiva e accogliente.

I volontari selezionati saranno impegnati presso la Parrocchia e il Centro di Aggregazione Giovanile “Luigi Marafioti”, situato nel Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, un bene confiscato alla ‘ndrangheta e restituito alla collettività, simbolo di rinascita e legalità e contrasto alla povertà educativa e alle marginalità.

Il Servizio Civile Universale rappresenta, ancora una volta, un’esperienza unica per i giovani, che possono contribuire al miglioramento della società e allo stesso tempo crescere a livello personale e professionale. In un territorio che necessita di interventi strutturati e comunitari, questa iniziativa è fondamentale per promuovere un cambiamento duraturo e di prospettiva.

Ciò è confermato dalla testimonianza di oltre 50 ragazzi e ragazze che in questi anni, grazie al Servizio Civile in Parrocchia, hanno vissuto questa esperienza con passione e con impegno e molti anche dopo aver concluso il loro anno di servizio continuano a vivere gli spazi sociali aggregativi ed educativi con la convinzione che donarsi agli altri significa lavorare per far crescere la comunità.

Don Pino ha sottolineato: “Il Servizio Civile Universale non è solo un’occasione per i giovani di acquisire competenze e vivere un’esperienza di crescita personale, ma è anche un atto di responsabilità e partecipazione. Attraverso questi progetti impariamo a vivere in armonia e insieme, ognuno con il suo pezzo di storia, perché è dal dialogo e dalla collaborazione che nasce una comunità forte e solidale.

Scegliere il servizio civile in Parrocchia, con la consapevolezza di camminare con in mano il Vangelo e la Costituzione, è inoltre una responsabilità in più di voler vivere un anno di servizio accompagnati da momenti forti e da valori che ci proiettano in ogni momento verso la solidarietà, la carità e l’amore verso gli altri”.

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) disponibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.