Al di là di ogni considerazione, nel 2022 non si può non soccorrere le persone perché non ci sono medici a bordo delle ambulanze, chi ha responsabilità politiche deve pagare tale atteggiamento, significa far morire le persone nella indifferenza e menefreghismo totale.

IL CASO

Nella notte a Polistena un anziano G.L.si sente male, i famigliari gli misurano la saturazione, quando capiscono che il quadro è allarmante chiamano il 118. La risposta dell’interlocutore è stata chiara…non possiamo venire perché non abbiamo medici…ogni altra considerazione è superflua.