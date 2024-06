Grandissimo successo per i due fischietti Calabresi fazzari Vincenzo e Massimilinano Mileto dove oggi hanno diretto la finalissima delle BCC d’Italia in quel di Brescia tra ROMA- PICERNO.

Grande orgoglio per i due fischietti ma soprattutto grande soddisfazione per la città di Polistena che in questi ultimi mesi sta vivendo tantissime emozioni di sport ad alto livello.