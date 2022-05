Alla cardiologia di Polistena da 16 posti posti letto (8 in degenza e 8 in terapia intensiva), per la grave carenza di personale di medici e paramedici adesso sono rimasti 4 in degenza e 4 in terapia intensiva. Un salasso per l’utenza. La guerra al primario Amodeo ha provocato danni irreparabili. Una vergogna per un Paese civile. Per una classe politica, un fallimento. Per i cittadini della piana di Gioia Tauro la presa di coscienza di come ci hanno abbandonato.

ECCO LA SITUAZIONE ATTUALE ALLA CARDIOLOGIA DI POLISTENA

A) il primario considerato in Italia tra i primi 10 cardiostimolatori, l’associazione ANMCO dei medici cardiologi ospedalieri lo nomina ai vertici con responsabilità di primo piano. Per i cittadini e suoi colleghi medici indispensabile per la cardiologia di Polistena, insomma una eccellenza, riconosciuta da tutti. Per Scaffidi non merita la proroga di 3 anni per una multa di 200 euro… siamo alla frutta… provvedimenti disciplinari con due pesi e due misure…l’elenco è lunghissimo di medici con multe che stanno ai vertici dell’Asp oltre ai dirigenti medici dei reparti. A breve il dott. Amodeo va in pensione , se qualcuno non interviene per farlo rimanere in servizio per altri 3 anni( sperando che il primario voglia rimanere)

B) il dott. Giuseppe Meduri ha chiesto di andare in pensione dal mese di Giugno, cominciando a fruire delle ferie residue per poi andare in pensione dal mese di settembre. Lo dobbiamo ricordare il dott. Meduri è una figura di eccellenza è un cardiostimolatore.

C) Una cardiologa di Polistena è in malattia per patologia grave

D) Una cardiologa non effettua turni di guardia di notte in quanto esentata.

Rimangono solo 3 cardiologi a fare l’attività turistica. Andare avanti è impossibile. Sperando nella divina provvidenza.

Lettera dei cardiologi alla nuova Commissaria Asp Di Furia i quali illustrano la situazione drammatica del reparto di Cardiologia

Atto di citazione in Tribunale nei confronti del direttore di Approdo Calabria Luigi Longo

Atto di citazione ASP Reggio Calabria – Luigi Longo.