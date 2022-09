Polistena, Lsu-Lpu ecco l’opinione di Francesco Pisano

Siamo stati abituati a credere che i comunisti fossero sempre dalla parte dei lavoratori ma chi si proclama comunista ed amministra il Comune di Polistena ha tradito questa credenza. I lavoratori LSU e LPU della nostra cittadina sono da diverse settimane in stato di agitazione perché chi non perde occasione di fare demagogia sulla pelle dei lavoratori, oggi, si schiera CONTRO di loro e CONTRO le loro legittime aspettative. L’Amministrazione comunale di Polistena ha alzato un muro nei confronti di chi vive da anni una situazione precaria ed instabile nonostante la stabilizzazione. L’interpretazione che vuole dare il Comune di Polistena ad un passaggio del Decreto che riguarda i lavoratori interessati è erronea e non considera, inoltre, le legittime richieste di questi dipendenti che in molti casi svolgono un servizio indispensabile e fondamentale. Sentir dire dai dirigenti sindacali che non pensavano di avere proprio a Polistena questo tipo di problemi la dice lunga sul tipo di ostruzionismo che ha messo in campo l’amministrazione comunista contro i lavoratori. Sono inutili i manifesti e la propaganda del primo maggio se poi non si sostengono anzi si danneggiano i lavoratori nelle loro battaglie quotidiane. L’Amministrazione comunista del signor sindaco, dott. Michele Tripodi, vorrebbe gestire la quota aggiuntiva destinata ad ogni singolo lavoratore secondo criteri che non tengono in considerazione la vera ratio di questo provvedimento. Oltre l’aspetto tecnico – giuridico quello che forse è più sgradevole è la pressione che si sta facendo sui lavoratori che non hanno sottoscritto il contratto predisposto dal Comune di Polistena. Comportamenti di inaudita gravità che ledono la dignità del singolo lavoratore che ha il diritto di autodeterminarsi e di decidere senza subire atteggiamenti autoritari. Le visite ad personam per far firmare il contratto o per “manifestare” dispiacere quando non lo si è firmato sono situazioni aberranti di un modo inqualificabile di concepire il proprio ruolo istituzionale. Bisogna avere rispetto della dignità dei lavoratori. Polistena Futura esprime piena solidarietà ai lavoratori LSU e LPU del Comune di Polistena e sarà al loro fianco nelle battaglie che intenderanno intraprendere. Valuteremo in modo responsabile le singole situazioni ma su una cosa saremo intransigenti: i lavoratori meritano il rispetto delle istituzioni, della politica e dell’intera comunità per il servizio che, in molti casi, non conosce orari e non si risparmia davanti al sacrificio per l’intera cittadina polistenese. Auspichiamo un confronto proficuo tra le parti e l’abbattimento di quel muro alzato dall’Amministrazione nei confronti dei lavoratori.