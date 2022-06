Ospedale di Polistena quasi al fallimento, il sindaco di Polistena Michele Tripodi chiama a raccolta, personale sanitario , cittadini, associazioni, e sindaci per lanciare l’allarme chiusura dell’ospedale. La guerra assurda dell’ex commissario Scaffidi al primario della cardiologia Amodeo, ha portato ad una situazione paradossale. Infatti a cascata sono entrati in crisi, altri reparti, la terapia intensiva guidata magistralmente dalla dott.essa Francesca Liotta. Nel reparto di terapia intensiva dal 1 luglio non sono più in grado di garantire la turnistica per mancanza di medici. Lo stop della terapia intensiva blocca tutto l’ospedale di Polistena ad iniziare dalla ginecologia con oltre 1000 parti all’anno. Senza terapisti è un dramma. In crisi anche il reparto di radiologia guidato da un super professionista il dott. Cordopatri. Anche in questo reparto mancano i medici. Alla manifestazione erano presenti i sindaci di Gioia Tauro, Galatro, Anoia, Giffone, Meliccucco e Cittanova, don Pino Demasi, Armando Foci e tantissimi cittadini venuti nell’androne dell’ospedale per manifestare la propria vicinanza ad una struttura ospedaliera messa a repentaglio da errori politici.