Abbiamo appreso del grave danneggiamento subito dalla dott.ssa Marisa Valensise, componente dell’organismo nazionale di Lega Coop, referente del comitato spontaneo per il diritto alla salute e della Cooperativa sociale “La Mimosa” che da tempo opera in alcuni servizi comunali come la refezione scolastica e l’assistenza domiciliare.

Ignoti criminali hanno infatti rovinato la carrozzeria della autovettura, presumibilmente con un oggetto tagliente, della dottoressa Valensise, esposta in prima persona in molte attività civili e sociali.

Esprimendo piena solidarietà e vicinanza alla dottoressa Valensise e a tutte le sue collaboratrici e collaboratori, che incoraggiamo a continuare nella loro attività di impegno civile e professionale, chiediamo alle forze dell’ordine di fare piena luce sull’accaduto ed assicurare la punizione degli autori ed eventuali mandanti dell’inqualificabile gesto.

Per l’Amministrazione Comunale

IL SINDACO – Dott. Michele Tripodi