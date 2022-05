UNA “STRANA” COALIZIONE CONTRO IL PD

Tutto ci saremmo aspettati tranne che, rispondere davanti ad un Giudice del Tribunale Civile di Palmi, per le ormai note vicende legate al congresso cittadino del PD. Un fuoco incrociato di accuse e falsità non solo dal Partito di Tripodi ma anche dal vecchio gruppo dirigente del PD guidato dall’ex sindaco Laruffa.

TUTTO INCOMINCIA AD ESSERE PIÙ CHIARO.

Negli ultimi 7 (sette) anni il PD di Polistena è stato assente dalla scena politica. Per ben 3 (tre) elezioni amministrative (2015 – 2020 – 2021) il Circolo del PD di Polistena non ha eletto nessuna compagna/o nel Civico Consesso non esprimendo nessuna leadership che potesse contrastare e contrapporsi alle amministrazioni a guida comunista. Un dato politico che mai si era registrato a Polistena. Inoltre, l’inattività politica della sezione e dei suoi massimi esponenti, che oggi rivendicano “giustizia” davanti al giudice, ha consentito un incremento, in termini di consenso elettorale e di rappresentanza politico/istituzionale, di Tripodi e del suo Partito. Avete cancellato la storia di una parte della sinistra polistenese pur di mantenervi ancorati ad un partito ridotto ai minimi termini, che non rappresentava più nessuno se non voi stessi e le vostre personali ambizioni.

NEGLI ULTIMI ANNI SIETE STATI I MIGLIORI ALLEATI DI TRIPODI.

Un risultato su tutti: alle ultime elezioni regionali il PD a Polistena ha preso solo l’8% pari a 422 voti, di cui 232 preferenze sono andate al candidato Nicola Irto, oggi Segretario Regionale del PD, che voi non avete sostenuto né con iniziative politiche, né con iniziative elettorali, facendo fare a tutti i candidati della lista del PD, una amara figura, non degna della storia di una parte della sinistra polistenese.

Un risultato mortificante per il Partito più importante della sinistra italiana.

Mentre Tripodi ha isolato Polistena dal resto della Piana sul piano amministrativo, voi avete umiliato il PD e cancellato la sezione di Polistena, da sempre punto di riferimento della sinistra di questo territorio.

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA.

Noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa e dirompente: quella di eleggere Marco Policaro segretario della sezione, persona perbene e stimata da tutti; voi, invece, vi siete “uniti” alle offese, alle menzogne e ai vostri “avversari storici”, (che in questi ultimi anni non avete mai contrastato), per ostacolare questo nuovo processo di RIGENERAZIONE del PD.

Noi faremo fino in fondo la nostra parte per Polistena ed i polistenesi, dentro il Partito Democratico.

Marco Policaro è il Segretario del Partito Democratico di Polistena, eletto dagli iscritti durante un regolare congresso che voi, invece, avete abbandonato, sollevando pregiudiziali con l’unico obiettivo di continuare a lasciare il PD ai margini della discussione politica e per continuare a non creare fastidio e disturbo al partito che, da oltre undici anni, governa Polistena. Insomma una sorta di non belligeranza tra voi e loro.

Vi consigliamo, infine, tra un ricorso e l’altro, di concordare meglio e con argomenti più credibili le vostre strategie contro questa nuova classe dirigente che è pronta a ridare al PD di Polistena, il ruolo che merita nel dibattito politico e preparare una nuova “Primavera”per la nostra Città e per questo Territorio.

IL PD NON È DI VOSTRA PROPRIETÀ!