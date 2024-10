Il Comitato Spontaneo per la tutela della Salute di Polistena ha chiesto un incontro al Presidente della Giunta regionale calabrese Roberto Occhiuto

Illustrissimo Presidente ,mi presento, sono Marisa VALENSISE, presidente del COMITATO SPONTANEO A TUTELA DELLA SALUTE con sede a Polistena, Le scrivo ancora una volta perché compatibilmente con i Suoi impegni avremmo necessità di incontrarLa per comprendere alcune situazioni ancora non chiare nella nuova riorganizzazione sull’ospedale spoke di POLISTENA RC )Le chiediamo laddove fosse possibile un appuntamento che seppur richiesto più volte tramite Pec istituzionale alla sua segreteria non siamo riusciti ad avere risposta; tuttavia Lei e’ il nostro Presidente e Commissario straordinario alla sanità di conseguenza e’ con Lei che dobbiamo e vogliamo interfacciarci.

Ribadiamo che siamo un Comitato APARTITICO , ci siamo costituiti tre anni or sono solo per la tutela di diritti fondamentali quali il diritto alla cura e ad avere servizi socio- sanitari pubblici a misura di persona , oltre che spinti da una forte preoccupazione e stato di allerta del territorio pianeggiano che conta più di 200 mila cittadini.

Gradiremmo un incontro sereno , tranquillo senza riflettori da parte nostra ,disponibili a comprendere posizioni e situazioni complesse che devono però portarci al raggiungimento di obiettivi che crediamo siano comuni.

Sollecitati da molte situazioni di criticità’ segnalate da tutto il territorio della vasta piana di GIOIA TAURO , gradiremmo prima di intraprendere ulteriori iniziative anche importanti, comprendere alcune ragioni che l’hanno spinta a intraprendere una direzione piuttosto che un’altra convinti che probabilmente noi abbiamo informazioni sbagliate .

Vorremmo altresì conoscere la programmazione futura messa a punto per l’ospedale spoke di Polistena ,cosa si vuole fare e come si intende procedere .E’ il diritto di ogni cittadino non solo calabrese conoscere l’offerta sanitaria in atto .

Altre beghe prettamente politiche a noi non interessano, rimaniamo dunque in attesa di una celere risposta per il bene della nostra comunità.

Attendiamo fiduciosi entro un termine di quindici giorni dalla data della presente ,trascorso infruttuosamente questo tempo procederemo a difendere il nostro DIRITTO ALLA CURA E ALLA TUTELA DELLA SALUTE con modalità civili e democratiche nelle opportune sedi oggetto di indirizzo.

Cordialmente

Per il comitato

D.ssa Marisa VALENSISE